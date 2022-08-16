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【中國經濟】大變局年 區域兩大新變

中國 11:30 2022/08/16

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過去2年全球因新冠疫情帶來破壞性變局，新格局的重塑裂變以及新的疫情又令今年成為變局時代中的大變局年，對中國經濟產生激蕩，向來固化的區域經濟也有了新的變動。

...

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