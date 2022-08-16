【中國經濟】大變局年 區域兩大新變 中國 11:30 2022/08/16 分享： 分享： 過去2年全球因新冠疫情帶來破壞性變局，新格局的重塑裂變以及新的疫情又令今年成為變局時代中的大變局年，對中國經濟產生激蕩，向來固化的區域經濟也有了新的變動。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 發力下半年經濟 各省市密集出招擴大內需 2022/08/12 發力下半年經濟 各省市密集出招擴大內需 IMF官員促北京重新考慮清零政策 避免進一步損害經濟 2022/07/28 IMF官員促北京重新考慮清零政策 避免進一步損害經濟 滯留三亞遊客：立夏被隔離在上海 立秋被隔離在三亞 2022/08/08 滯留三亞遊客：立夏被隔離在上海 立秋被隔離在三亞 上海：要讓外資企業在此敢於投資 安心經營 2022/08/08 上海：要讓外資企業在此敢於投資 安心經營 你可能感興趣 發力下半年經濟 各省市密集出招擴大內需 12:39 2022/08/12 發力下半年經濟 各省市密集出招擴大內需 IMF官員促北京重新考慮清零政策 避免進一步損害經濟 11:27 2022/07/28 IMF官員促北京重新考慮清零政策 避免進一步損害經濟 滯留三亞遊客：立夏被隔離在上海 立秋被隔離在三亞 11:43 2022/08/08 滯留三亞遊客：立夏被隔離在上海 立秋被隔離在三亞 經濟衰退 宏觀分析 中國市場 經濟數據表現 政治 疫情 經濟 GDP 廣州 北京