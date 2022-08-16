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【中央救樓市】傳出動「增信機構」為新發行內房債包底 內房急彈勿誤讀翻盤在望?

財金 12:00 2022/08/16

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人民銀行昨日意外下調2項市場操作利率後，市場普遍預期人行下周進一步下調主要貸款利率支撐樓市的同時，有外電報導指內地金融監管當局指示「增信機構」為房企發債作「不可撤回擔保」。市場憧憬中央多管齊下救市，為內房股打下強心針，藍籌內房股今早全綫急彈最少逾半成至2成。

外電報導雖未經證實，筆者亦認同內地房地產市場已到不可不救的地步。只是最新傳出由增信機構為內房債擔保的措施即使屬實，對緩解房企流動性緊絀仍只是杯水車薪。加上內地通脹已呈明顯上升態勢，而人民幣近日亦相對走弱，人行以降息撑樓市的空間預期亦相當有限。內房股今早全綫飆升，可視為股價超賣的絶地反彈，而非預期債務危機可解的轉角訊號。

藍籌內房股中，今早以碧桂園服務 （06098） 一度飆升逾2成升勢最勁，母企碧桂園 （02007） 及龍湖地產 （00960） 同升逾1成半，中國海外 （00688） 及華潤置地 （01109） 亦大升最多8%至9%。

內房股全綫勁彈，觸發點之一是<路透社>報導指，內地金融監管當局已指示中債信用增進公司對房企將要發行的中期票據，開展「全額無條件不可撤銷連帶責任擔保」。措施將對房企尤其是民營房企的債券直接進行全額擔保，受惠企業包括龍湖及旭輝控股 （00884） 等多家民營房企。首筆擔保為龍湖發行規模不超過15億元（人民幣，下同），年期為３年和５年的中期票據。

若報導屬實，措施料有助解個別房企的燃眉之急，但對紓緩整體房企的債務問題，以至恢復置業人士信心的作用則甚為有限。中債信用增進股東背景雄厚，由中國石油天然氣集團、國網英大國際控股、中國中化、北京國有資本運營管理、首鋼集團、中銀投資資產管理等大型國企共同發起成立，視為國家隊亦無不可。

惟中債信用增進官網介紹，註冊資本僅60億元，以首筆龍湖票據的發行規模而言，只足以作4筆擔保。除非股東願意大手筆注資支持，否則面對房企預期數以千億元計融資需求，能起作用甚為有限。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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