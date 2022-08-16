【星級分析師】任澤平分析降息來臨 中央如何以「空中加油」防止經濟二次探底（不斷更新）

8月15日，央行開展4000億元1年期MLF操作（含對8月16日MLF到期的續作）和20億元7天逆回購操作，中標利率分別為2.75%、2.00%，較此前利率均下調10bp。「星級分析師」任澤平指出，7月經濟、社融數據回落，經濟復蘇基礎不牢，存在二次探底風險，8月15日央行超預期降低OMO與MLF利率10bp，進行「空中加油」。

任澤平表示，本次MLF縮量降息尚屬首次，「縮量」主因流動性充裕，回收淤積在銀行間市場的流動性，堅持不「大水漫灌」；「降息」主因企業和居民融資需求疲弱，降低LPR打開空間，降低企業和居民融資成本，穩樓市，提振市場信心。

未來的政策重點是恢復企業和居民信心，實現從寬貨幣到寬信用，信心比黃金重要。相信通過空中加油，中國經濟前景光明。

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原因：經濟復蘇基礎不牢，金融數據回落，通脹暫不構成掣肘

從經濟基本面看，當前我國經濟復蘇基礎不牢固，7月金融、投資、地產、消費數據下滑，出口和基建是主要支撐。消費端，7月社會消費品零售總額按年2.7%，較上月下滑0.4個百分點，消費復蘇緩慢。出口端，7月中國出口額按年增長18%，出口仍有韌性但持續性仍待觀察。投資端，7月固定資產投資完成額累計按年下滑0.4個百分點，主要靠基建拉動，房地產投資、制造業投資較上月均有所下滑。

從金融市場形勢來看，7月社融總量回落、結構不佳，企業和居民融資需求較弱，穩信貸仍需發力。7月社融增速10.7%，較上月回落0.1個百分點，新增社融創6年新低。結構上，表外融資、政府債券的支持力度邊際減弱，信貸再次轉為拖累，企業短貸、中長期貸款回落，反映實體經濟融資需求不足。7月M2按年增速較上月上升了0.6個百分點。社融與M2背離，信貸供給端難以傳導至需求端，需要增量刺激。

從通脹形勢看，通脹溫和，尚不構成貨幣政策掣肘。一方面，7月PPI環比、按年繼續回落，大宗傳導效應疊加保供穩價見成效。另一方面，受豬周期拉動，7月CPI按年上漲2.7%。但扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點，處於較低水平，對貨幣政策暫不構成掣肘。

從海外形勢看，美聯儲加息對中國貨幣政策的影響可控。受通脹影響，2022年以來美聯儲已加息4次，幅度累計達225個基點。中美利差收窄甚至一度出現倒掛，對人民幣貶值和資金外流帶來壓力。美國7月CPI數據低於預期，通脹預期降溫。加之我國出口保持韌性，人民幣資產的吸引力強，海外激進加息影響總體可控。

（不斷更新）

報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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