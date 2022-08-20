【利率趨勢】建銀國際：商品仍受考驗 銅金價比預示債息走低（第三版）

回顧過去一周，在加息預期回升、經濟衰退陰霾未除的夾擊下，商品表現回軟，CRB商品價格指數昨晚收報588.52，按周跌0.4%。

至於紐約期油、現貨金及紐約期銅，按周計，分別跌1.4%至每桶90.77美元、跌3.1%至每盎斯1,747.06美元，以及跌0.1%至每磅366.45美仙。

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【第二版刊於8月17日 21：11】

承本文第一版所言，美國加息預期稍降，引發商品價格出現較強的反彈，但對於市場有意見認為，商品對今次經濟衰退不為所動，建銀國際參考自2008年以來，商品價格趨勢大部分時間都跟隨二十國集團（G20）的經濟動力升跌（見圖八）。

建銀國際進一步指，早前中國公布遜於市場預期的信貸數據，加上製造業相關數據弱也見疲弱（見圖九），料未能為商品需求提供基礎。建銀國際更將銅/金價比率，與美國10債期國債孳息率作比較......

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【第一版刊於03：17】

美國本月初公布強勁的7月份就業報告後，曾刺激加息預期急漲（見圖一），但隨着上周公布的7月CPI通脹數據回落之餘，數字更低過於市場預期，令下月加息幅度由0.75厘變回0.5厘的機會較高（見圖二），並引發商品價格回升。不過，建銀國際從銅/金價格比，與美國10年期債息走勢作對比，料債息率趨跌機會較大。

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專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁】

建銀國際指，大宗商品市場受益於美國7月CPI超預期回落，市場因此認為美國通脹基本觸及頂部，美國聯儲局貨幣政策可能將轉向鴿派，並預期聯儲局將在明年進入寬鬆周期。事實上，彭博商品指數在上月跌到去年10月至11月頂位便喘定，近期便乘CPI回落的消息湧上，挑戰50天綫（見圖三）。

延伸閱讀：【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）

至於眾商品之中，在早前跌勢具較強抗跌力的能源分類指數（見圖四），其實已是第二度挑戰50天綫。至於分別對經濟及息率走勢較敏感的基本金屬及貴金屬價格（見圖五及六），似乎......

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圖一及圖一資料來源：CME FedWatch

其他圖表及數據資料來源：建銀國際8月15日報告

受惠加息的收息股，詳見：【下一頁】

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