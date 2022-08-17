  • 29°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 01:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利率趨勢】建銀國際：大宗商品下半年仍受考驗

研究報告 00:17 2022/08/17

分享：

分享：

美國本月初公布強勁的7月份就業報告後，曾刺激加息預期急漲（見圖一），但隨着上周公布的7月CPI通脹數據回落之餘，數字更低過於市場預期，令下月加息幅度由0.75厘變回0.5厘的機會較高（見圖二），並引發商品價格回升。不過，建銀國際從銅/金價格比，與美國10年期債息走勢作對比，料債息率趨跌機會較大。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁

建銀國際指，大宗商品市場受益於美國7月CPI超預期回落，市場因此認為美國通脹基本觸及頂部，美國聯儲局貨幣政策可能將轉向鴿派，並預期聯儲局將在明年進入寬鬆周期。事實上，彭博商品指數在上月跌到去年10月至11月頂位便喘定，近期便乘CPI回落的消息湧上，挑戰50天綫（見圖三）

延伸閱讀：【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）

至於眾商品之中，在早前跌勢具較強抗跌力的能源分類指數（見圖四），其實已是第二度挑戰50天綫。至於分別對經濟及息率走勢較敏感的基本金屬及貴金屬價格（見圖五及六），似乎......

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

圖一及圖一資料來源：CME FedWatch

其他圖表及數據資料來源：建銀國際8月15日報告

受惠加息的收息股，詳見：【下一頁

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

 

...

撰文 : 蕭悅潾 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

相關文章

神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題
2022/08/15
神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
2022/08/04
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【賺息趨勢】高盛：保誠港業務利潤率降 目標價削7.5%
2022/08/16
【賺息趨勢】高盛：保誠港業務利潤率降 目標價削7.5%

你可能感興趣

神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題
00:01 2022/08/15
神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
08:02 2022/08/04
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【賺息趨勢】高盛：保誠港業務利潤率降 目標價削7.5%
17:01 2022/08/16
【賺息趨勢】高盛：保誠港業務利潤率降 目標價削7.5%

知多啲

【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【賺息趨勢】高盛：保誠港業務利潤率降 目標價削7.5%
【賺息趨勢】高盛：保誠港業務利潤率降 目標價削7.5%

最新專欄文章

【雪糕暴利】利潤超十倍？文創雪糕溢價狂銷前景如何
2022/08/16
【雪糕暴利】利潤超十倍？文創雪糕溢價狂銷前景如何
【一文看清】8月新能源車股近期動向（不斷更新）
2022/08/16
【一文看清】8月新能源車股近期動向（不斷更新）
【盈利趨勢】旺季落空 震散航運板塊？（第四版）
2022/08/15
【盈利趨勢】旺季落空 震散航運板塊？（第四版）
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
2022/08/15
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
【抗通脹投資】避險回報兼得 瑞銀薦黃金板塊
2022/08/15
【抗通脹投資】避險回報兼得 瑞銀薦黃金板塊
金價 貨幣政策 中國人民銀行 加息 美國聯儲局 美國 通脹 CPI 商品 投資產品

下一篇文章

【消費趨勢】消費市場非鐵板一塊疲弱 細分行業有亮點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版