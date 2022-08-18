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【雪糕刺客】10倍暴利 賣雪糕好賺過刺身

研究報告 17:38 2022/08/18

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這世界上有咩錢好賺？各位可有想過雪糕？成本1蚊，售價十幾廿蚊，10倍利潤也不過等閒。

內地的燒唔溶的雪糕,惹起不少人審視這個行業,從消費升級的角度,雪糕的消費者對價格的接受度也是出乎大家想像的,單是中國各地景點推出的文創雪糕，更牽起了一番網路潮流。

本港上市的雪糕相關股有蒙牛 （02319） ,該是大摩在8月9日列出亞太及新興市場具質素增長股名單。

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁

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「雪糕刺客」

雪糕的價格不斷攀升，內地甚至衍生出網路流行用語「雪糕刺客」，代表著消費者把看起來普通的雪糕帶去結帳時，被高價「刺傷」。而當中又以文創類雪糕價格最高，例如部份景點附近販售的特殊造型雪糕，價錢便由15元至28元（人民幣。下同）不等。

相對於售價，雪糕的成本較為低廉，原材料是水、牛奶、奶粉、食糖等等，就算是特殊口味，也只會用水果、朱古力等輔料，食材佔總成本的65%至70%（奶類在其中佔食材成本的50%至70%），其他的35%成本包括人力、機房、運輸等等。

按照農業農材部的生牛乳價格4.13元/公斤計算，一支雪糕的製造成本約0.3至0.5元，加上其他成本，在市面上出售的雪糕成本大約是1元左右，然而市場上很多雪糕價格在10至20元的區間，甚至不乏20元一支的雪糕。

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溢價的邏輯

能夠將雪糕賣貴10倍，主要原因有三點：

  • 第一、雪糕是季節性食品，冬天需求會劇減，為了平衡利潤，製造商自然會將售價提高；
  • 第二、高定價可以在社交平台製造流量，例如Häagen-Dazs便曾經被內地網民稱為雪糕裏的勞斯萊斯，高端定位反而吸引到大批支持者；
  • 第三、「文創+雪糕」帶領潮流，幾乎各個受歡迎的旅遊景點都有文創雪糕，透過文化斌能，相關雪糕的售價不斷攀升。

（不斷更新）

報告來源：頭豹研究所

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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