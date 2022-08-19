【雪糕刺客】10倍暴利 賣雪糕好賺過刺身（第三版）

第三版更新組圖，更新於8月19日下午6：10：

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這世界上有咩錢好賺？各位可有想過雪糕？成本1蚊，售價十幾廿蚊，10倍利潤也不過等閒。

內地的燒唔溶的雪糕，惹起不少人審視這個行業，從消費升級的角度，雪糕的消費者對價格的接受度也是出乎大家想像的，單是中國各地景點推出的文創雪糕，更牽起了一番網路潮流。

本港上市的雪糕相關股有蒙牛 （02319） ，該股是大摩在8月9日列出亞太及新興市場具質素增長股名單。

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「雪糕刺客」

雪糕的價格不斷攀升，內地甚至衍生出網路流行用語「雪糕刺客」，代表著消費者把看起來普通的雪糕帶去結帳時，被高價「刺傷」。而當中又以文創類雪糕價格最高，例如部份景點附近販售的特殊造型雪糕，價錢便由15元至28元（人民幣。下同）不等。

相對於售價，雪糕的成本較為低廉，原材料是水、牛奶、奶粉、食糖等等，就算是特殊口味，也只會用水果、朱古力等輔料，食材佔總成本的65%至70%（奶類在其中佔食材成本的50%至70%），其他的35%成本包括人力、機房、運輸等等。

按照農業農材部的生牛乳價格4.13元/公斤計算，一支雪糕的製造成本約0.3至0.5元，加上其他成本，在市面上出售的雪糕成本大約是1元左右，然而市場上很多雪糕價格在10至20元的區間，甚至不乏20元一支的雪糕。

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溢價的邏輯

能夠將雪糕賣貴10倍，主要原因有三點：

第一、雪糕是季節性食品，冬天需求會劇減，為了平衡利潤，製造商自然會將售價提高；

第二、高定價可以在社交平台製造流量，例如Häagen-Dazs便曾經被內地網民稱為雪糕裏的勞斯萊斯，高端定位反而吸引到大批支持者；

第三、「文創+雪糕」帶領潮流，幾乎各個受歡迎的旅遊景點都有文創雪糕，透過文化斌能，相關雪糕的售價不斷攀升。

多間企業進軍雪糕市場，原因有三點：

第一、雪糕成本低，利潤空間大；

第二、雪糕市場規模的發展空間大；

第三、老品牌可以透過與新品牌跨界聯名積累年輕消費者。

雪糕行業的相關注冊企業數量愈來愈多，從2017年的1,652家增長到2021的2,801家，不單喜茶等飲料品牌推出雪糕，就連茅台酒業、五芳齋等都推出了雪糕。中國的雪糕市場規模從2017年的1,110億元增長到2021年的1,600億元，複合年均增長率為9.5%，料未來2026年雪糕市場規模會增長到2,480億元，複合年均增長率將為9.2%。

對比其他國家，日本的人均雪糕消費量為中國4倍，瑞典為6倍，美國為9倍，可見中國的雪糕市場規模仍有很大的增長空間。

雪糕市場由國內品牌佔據

不同於晶片、奢侈品，雪糕作為平民食品，市場由國內品牌佔據，當中市佔率最大的有伊利（滬 600887）佔19%，其次是「和路雪」佔15%，第三是蒙牛佔9%。值得留意的是，新興品牌和傳統地方雪糕品牌佔了全市場的33%，非常驚人。可見市場正在蓬勃發展。

不過，高價佫帶來高利潤的環境可能正在過去，據頭豹研究所的相關調查，有68%的消費者表示「雪糕刺客」價格過高，而選擇產品的原則方面，95%根據口味，48%根據價格，45%根據低脂低糖，只有5%會受網紅推薦所影響。

「雪糕刺客」只會為消費者帶來負面感覺，商家不停抬高價格，反而會造成負面新聞，帶給同業更多機會。雪糕企業宜針對不同消費者進行階梯定價，例如伊利就有價格較高的「須盡歡」系列，以及價格實惠的「巧樂滋」系列，電商平台上單價不超15元。

總體而言，雪糕市場前景利好，亦較容易融入文創、童年回憶等元素推陳出新。投資者可在夏季來臨時多加留意乳品股。

第二版更新組圖，更新於8月19日下午2：15：

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爭相模仿

多個景點推出文創雪糕，利錢又大，部份景區甚至創造出日銷7000技雪糕的業績，引來大批商人分一杯羹。在淘寶裏亦不難找到文創雪糕模具，價格介乎3000至5000元不等，小市民亦未必不能入行。

文創雪糕將景點年輕化，不少新一代人都覺得與文物合照老套，甚至博物館會直接限制拍照，相對之下，與同造型的文創雪糕合照發朋友圈更容易有人點讚，和雪糕合照在近期成為了新的「打卡」姿勢。

在旅遊業慢慢回復的當下，相關行業利好，雖然2022年的夏天即將過去，但下一年肯定會有更多的文創雪糕出現，屆時相關公司的業績也可能因而受惠。

報告來源：頭豹研究所

編輯：陳文政

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