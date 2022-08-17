【台海危機】美議員再訪台 新加坡副總理：中美或夢遊般陷衝突

繼美國美國眾議院議長佩洛西後，8月14日，再有5名美國國會議員乘坐軍機訪台並與台灣高官會面，而中國在台海的軍演亦繼續以示反擊，8月15日，東部戰區宣布在台海地域，進行多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，表示將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定，並罕有指出軍演目的。

「這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾。」

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黃循財：擔心中美不知覺走向衝突

台海風波未平，但現時大家關心的已經不再是中國會否以武力收復台灣，更多的是在台海問題上，中美兩國之間的劍拔弩張會如何影響周邊地區的安全，以及投資市場的起落。

作為新加坡領導總理的「準接班人」，現任副總理黃循財警告，如果中美不緩和在台海的緊張局勢，兩國可能會好像「夢遊」（（Sleepwalk）一般走向衝突。他提到，在佩洛西訪台以及中國在台海舉行軍演後，中美關係正處於令人非常擔憂的軌道。

他還引用2001年發生的南海撞機事件，擔心這類事故和誤判，希望雙方領導層能夠繼續接觸，尤其在最高級別，並作出明智和理性的決定，防止事情惡化。

南海撞機事件是指，2001年4月1日，當時一架美國海軍EP3型偵察機在南海上空執行偵查任務，解放軍海軍航空軍則派出2架殲-8II戰鬥機進行監視和攔截，之後其中一架中國戰機和美軍機發生碰撞，中國戰機墜毀，執行任務的飛行員亦身亡，而美國的軍機則被迫降海南島陵水機場，事件一度演變成中美外交危機。

法貿行：風險遠較96年台海危機大

而對於台海危機，法貿行報告發表指，潛在的台海危機更大程度上是中美戰略競爭的一部分，任何進一步的升級都可能對台灣、亞洲和世界產生非常負面的影響，包括供應鏈受阻和新一輪的通脹壓力。

報告提到，中國大陸在關鍵行業，尤其是半導體行業的技術升級上必將面臨更多阻力，美國將會向主要供應商施加更大壓力，要求其禁止向中國出口，並利用《晶片法案》和推動貿易「友岸外包」（friend-shoring）等產業政策工具，發展本國市場的生產。

法貿行亦提到，即使中國軍演不會演變為軍事衝突，但繼續在台海進行軍事演習仍會帶來重要的後果，而且如今風險要遠大於1996年的台海危機。

原因之一是，中國現時的經濟規模和與世界的貿易流動已經較26年前擴大數倍；

二是，台灣目前是半導體和資訊通訊科技產品的至關重要的生產地，特別是在高端半導體領域。而中國軍演常態化造成的封鎖，將會對一些正在快速增長、高度依賴半導體的行業帶來全球瓶頸，包括高性能計算、物聯網、數據中心和電動汽車等。

另外消費電子產品也將受到影響，不過法貿行預期需求下降和庫存水平上升的趨勢，應該一定程度上有助於緩解沖擊。



記者：劉雅文

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