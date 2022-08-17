國家隊助發債 內房反彈未穩 財金專欄 2022/08/17 分享： 分享： 人民銀行周一意外下調2項公開市場操作利率後，市場普遍預期人行下周進一步調降主要貸款利率撑樓市。此外，有報道更指內地金融監管當局已指示國家隊「增信機構」，為房企發債提供全面擔保。市場憧憬中央全方位救市， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大 2022/08/11 港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大 透視中港美 - 港樓市減辣 能做不能說？ 2022/08/10 港樓市減辣 能做不能說？ 透視中港美 - 業績前穩步上 中移動築升軌 2022/08/09 業績前穩步上 中移動築升軌 透視中港美 - 就業超強=加息無效 2022/08/08 就業超強=加息無效 透視中港美 - 騰訊績後回購 股價有望喘穩 2022/08/06 騰訊績後回購 股價有望喘穩 中國 經濟 銀行 金融 人民幣 通脹 加息 商品 CPI LPR