  • 29°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 01:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國家隊助發債 內房反彈未穩

財金專欄 2022/08/17

分享：

分享：

人民銀行周一意外下調2項公開市場操作利率後，市場普遍預期人行下周進一步調降主要貸款利率撑樓市。此外，有報道更指內地金融監管當局已指示國家隊「增信機構」，為房企發債提供全面擔保。市場憧憬中央全方位救市，

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大
2022/08/11
港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大
透視中港美 - 港樓市減辣 能做不能說？
2022/08/10
港樓市減辣 能做不能說？
透視中港美 - 業績前穩步上 中移動築升軌
2022/08/09
業績前穩步上 中移動築升軌
透視中港美 - 就業超強=加息無效
2022/08/08
就業超強=加息無效
透視中港美 - 騰訊績後回購 股價有望喘穩
2022/08/06
騰訊績後回購 股價有望喘穩
中國 經濟 銀行 金融 人民幣 通脹 加息 商品 CPI LPR

上一篇文章

中海外觀望 屬超賣反彈

下一篇文章

宏利資產管理：美聯儲繼續加息至年底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？
馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？
專家樓論 - 哪類單位空置率高見7.8%
哪類單位空置率高見7.8%
國情知聞 - 未來4個月經濟新階段
未來4個月經濟新階段
投資坐標 - 「神奇愛股」之新華聯財困篇!
「神奇愛股」之新華聯財困篇!
選股情報 - 通脹發難 投資艱難 退休有難
通脹發難 投資艱難 退休有難
交易講場 - 內地經濟難搞 股市要升不易
內地經濟難搞 股市要升不易