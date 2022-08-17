國家隊助發債 內房反彈未穩

人民銀行周一意外下調2項公開市場操作利率後，市場普遍預期人行下周進一步調降主要貸款利率撑樓市。此外，有報道更指內地金融監管當局已指示國家隊「增信機構」，為房企發債提供全面擔保。市場憧憬中央全方位救市，

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