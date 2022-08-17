海豐等收息 中期有10厘

港股昨日先升後跌，但中港兩地主要指數的MACD都發出買入訊號，似乎港股仍然有機會在一遍看淡聲中殺出個升浪！至於全球航運運費下跌，但海豐國際（01308）半年盈利已超越去年全年，加上中期息率貼近10厘，

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