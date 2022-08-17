海豐等收息 中期有10厘 財金專欄 2022/08/17 分享： 分享： 港股昨日先升後跌，但中港兩地主要指數的MACD都發出買入訊號，似乎港股仍然有機會在一遍看淡聲中殺出個升浪！至於全球航運運費下跌，但海豐國際（01308）半年盈利已超越去年全年，加上中期息率貼近10厘， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【等待反攻】騰訊或沽美團推冧大市 港股好友四面楚歌（第四版） 2022/08/16 【等待反攻】騰訊或沽美團推冧大市 港股好友四面楚歌（第四版） 中字股實力談 - 行業踏入旺季 潤泥苦盡甘來 2022/08/16 行業踏入旺季 潤泥苦盡甘來 中字股實力談 - 【阿爺減息】人行雙降MLF逆回購利率 經濟疲弱放水有來（第四版） 2022/08/15 【阿爺減息】人行雙降MLF逆回購利率 經濟疲弱放水有來（第四版） 中字股實力談 - 中移動賣點：季績佳＋高股息 2022/08/13 中移動賣點：季績佳＋高股息 中字股實力談 - 【閃袋4厘息】電訊股豪派中期息 中移動4.2厘聯通4.9厘（第四版） 2022/08/12 【閃袋4厘息】電訊股豪派中期息 中移動4.2厘聯通4.9厘（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市帳率 市盈率 航運 東南亞 中國 經濟 港股