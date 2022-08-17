  • 29°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 01:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海豐等收息 中期有10厘

財金專欄 2022/08/17

分享：

分享：

港股昨日先升後跌，但中港兩地主要指數的MACD都發出買入訊號，似乎港股仍然有機會在一遍看淡聲中殺出個升浪！至於全球航運運費下跌，但海豐國際（01308）半年盈利已超越去年全年，加上中期息率貼近10厘，

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【等待反攻】騰訊或沽美團推冧大市 港股好友四面楚歌（第四版）
2022/08/16
【等待反攻】騰訊或沽美團推冧大市 港股好友四面楚歌（第四版）
中字股實力談 - 行業踏入旺季 潤泥苦盡甘來
2022/08/16
行業踏入旺季 潤泥苦盡甘來
中字股實力談 - 【阿爺減息】人行雙降MLF逆回購利率 經濟疲弱放水有來（第四版）
2022/08/15
【阿爺減息】人行雙降MLF逆回購利率 經濟疲弱放水有來（第四版）
中字股實力談 - 中移動賣點：季績佳＋高股息
2022/08/13
中移動賣點：季績佳＋高股息
中字股實力談 - 【閃袋4厘息】電訊股豪派中期息 中移動4.2厘聯通4.9厘（第四版）
2022/08/12
【閃袋4厘息】電訊股豪派中期息 中移動4.2厘聯通4.9厘（第四版）
每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市帳率 市盈率 航運 東南亞 中國 經濟 港股

上一篇文章

工廈劏房 愈滾愈多？

下一篇文章

中海外觀望 屬超賣反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？
馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？
專家樓論 - 哪類單位空置率高見7.8%
哪類單位空置率高見7.8%
國情知聞 - 未來4個月經濟新階段
未來4個月經濟新階段
投資坐標 - 「神奇愛股」之新華聯財困篇!
「神奇愛股」之新華聯財困篇!
選股情報 - 通脹發難 投資艱難 退休有難
通脹發難 投資艱難 退休有難
交易講場 - 內地經濟難搞 股市要升不易
內地經濟難搞 股市要升不易