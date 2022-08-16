印度低價吸俄油 催生強勁增長 國際 22:11 2022/08/16 分享： 分享： 俄烏剛開戰時，外界一度擔心印度的情況，因為油價急升，而印度入口很多石油，國家經濟實力又不雄厚，當歐洲也對能源危機吃不消，印度情況可能更嚴重。轉眼間烏克蘭戰爭打了半年，結果印度情況與當初想像的出入很大，經濟狀況遠好過預期。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 美環保基建陸續來 創綠色投資機會 今日 美環保基建陸續來 創綠色投資機會 美環保基建澎湃 創綠色投資機會 2022/08/15 美環保基建澎湃 創綠色投資機會 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 2022/08/15 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 國金札記 - 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 2022/08/15 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 國金札記 - 環球經濟熄火 通脹強行迫降 2022/08/12 環球經濟熄火 通脹強行迫降 經濟 印度 戰爭 外交 制裁 能源危機 摩爾多瓦 石油 GDP 貿易