印度低價吸俄油 催生強勁增長

俄烏剛開戰時，外界一度擔心印度的情況，因為油價急升，而印度入口很多石油，國家經濟實力又不雄厚，當歐洲也對能源危機吃不消，印度情況可能更嚴重。轉眼間烏克蘭戰爭打了半年，結果印度情況與當初想像的出入很大，經濟狀況遠好過預期。

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