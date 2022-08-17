「息魔」雖然日漸逼近，不過重新造按揭現金回贈、物業估價及拆息按揭（H按）「封頂息」三方面，均見到銀行仍積極爭取按揭業務，對於近期疲弱的樓市有支持作用。

隨着美國持續加息，本港拆息反覆上升，銀行拆借成本上漲，本地銀行跟隨加息只是時間問題。雖然加息難免增加市民供樓壓力，影響入市意慾，猶幸是銀行方面對於按揭業務仍然積極，紓緩了加息帶來的壓力。

例如，重新造按揭現金回贈方面，相較過去兩年曾經削減至1%或以下，現時普遍銀行提供的現金回贈達到1.6%以上，增加了的現金回贈有助紓緩一部分新入市人士的供樓壓力。

與此同時，雖然一個月拆息連續多日維持在1.2厘以上，昨日更高見1.87厘，在2.5厘的「封頂息」機制下，銀行按揭利潤壓縮，但暫時仍然未見有大行上調H按「封頂息」，反映銀行方面態度相當審慎，憂慮市場競爭下，率先加「封頂息」的等同將生意送給其他競爭者。

由於「封頂息」、最優惠利率（P）維持不變，即使拆息持續上升，但供樓人士仍然未真正感受到加息周期，帶來的供樓壓力。

同時，目前銀行估價仍然相對寬鬆，據早前統計10大屋苑網上估價，均未見大幅下調估值，二手市場未有出現「估價不足」問題，有實力的用家入市仍然能夠承造足夠的按揭，一定程度上可穩定近期走弱的二手市場。

▲ 銀行增優惠爭按揭 助穩定樓價