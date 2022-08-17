港股昨日出現了天與地的變化，由兩個消息主導，而負面消息在交戰中勝出。恒指最終要跌210點，收報19830點。跌幅雖然不大，但又再次失守2萬關。大市成交由周一（15日）的737億元，升至昨日的986億元

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