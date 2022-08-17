好淡交戰 財金專欄 2022/08/17 分享： 分享： 港股昨日出現了天與地的變化，由兩個消息主導，而負面消息在交戰中勝出。恒指最終要跌210點，收報19830點。跌幅雖然不大，但又再次失守2萬關。大市成交由周一（15日）的737億元，升至昨日的986億元 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 內地經濟難搞 股市要升不易 2022/08/16 內地經濟難搞 股市要升不易 交易講場 - 騰訊周三放榜 南非大股東恐重啟沽貨 2022/08/15 騰訊周三放榜 南非大股東恐重啟沽貨 交易講場 - 拆解港股ADR指數 參考性遠遜從前 2022/08/13 拆解港股ADR指數 參考性遠遜從前 交易講場 - 向上反攻 2022/08/12 向上反攻 交易講場 - 久守必失 2022/08/11 久守必失 經濟 港股 成交 金融 碧桂園服務（06098） 龍湖集團（00960） 旭輝控股集團（00884） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618）