8月加速控疫 免拖累經濟

8月疫情捲土重來，影響面廣及大半個中國。周一（15日）零時起，海南三亞鳳凰國際機場有序恢復國內客運航班商業化運行。這是北京中央以「刻不容緩」的要求，盡快處理疫情對社會穩定、經濟穩定等多方面影響的動作之

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