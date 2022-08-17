  • 29°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 01:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

8月加速控疫 免拖累經濟

財金專欄 2022/08/17

分享：

分享：

8月疫情捲土重來，影響面廣及大半個中國。周一（15日）零時起，海南三亞鳳凰國際機場有序恢復國內客運航班商業化運行。這是北京中央以「刻不容緩」的要求，盡快處理疫情對社會穩定、經濟穩定等多方面影響的動作之

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

最新專欄文章

國情知聞 - 未來4個月經濟新階段
2022/08/16
未來4個月經濟新階段
國情知聞 - 中國7月數據 經濟喜中有憂？
2022/08/15
中國7月數據 經濟喜中有憂？
國情知聞 - 人行幣策調整 重在「3個兼顧」
2022/08/13
人行幣策調整 重在「3個兼顧」
國情知聞 - 通脹始增溫 政策新平衡
2022/08/12
通脹始增溫 政策新平衡
國情知聞 - 挑經濟大樑 東西部各有側重
2022/08/11
挑經濟大樑 東西部各有側重
疫情 中國 三亞 孫春蘭 海南省 浙江省 西藏自治區 新疆維吾爾自治區 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

印度低價掃俄油 保經濟強勢增長

下一篇文章

好淡交戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？
馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？
專家樓論 - 哪類單位空置率高見7.8%
哪類單位空置率高見7.8%
國情知聞 - 未來4個月經濟新階段
未來4個月經濟新階段
投資坐標 - 「神奇愛股」之新華聯財困篇!
「神奇愛股」之新華聯財困篇!
選股情報 - 通脹發難 投資艱難 退休有難
通脹發難 投資艱難 退休有難
交易講場 - 內地經濟難搞 股市要升不易
內地經濟難搞 股市要升不易