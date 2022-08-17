8月加速控疫 免拖累經濟 財金專欄 2022/08/17 分享： 分享： 8月疫情捲土重來，影響面廣及大半個中國。周一（15日）零時起，海南三亞鳳凰國際機場有序恢復國內客運航班商業化運行。這是北京中央以「刻不容緩」的要求，盡快處理疫情對社會穩定、經濟穩定等多方面影響的動作之 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 未來4個月經濟新階段 2022/08/16 未來4個月經濟新階段 國情知聞 - 中國7月數據 經濟喜中有憂？ 2022/08/15 中國7月數據 經濟喜中有憂？ 國情知聞 - 人行幣策調整 重在「3個兼顧」 2022/08/13 人行幣策調整 重在「3個兼顧」 國情知聞 - 通脹始增溫 政策新平衡 2022/08/12 通脹始增溫 政策新平衡 國情知聞 - 挑經濟大樑 東西部各有側重 2022/08/11 挑經濟大樑 東西部各有側重 疫情 中國 三亞 孫春蘭 海南省 浙江省 西藏自治區 新疆維吾爾自治區 新冠肺炎疫情 新冠肺炎