印度低價掃俄油 保經濟強勢增長 財金專欄 2022/08/17 分享： 分享： 俄烏剛開戰時，外界一度擔心印度的情況，因為油價急升，而印度入口很多石油，國家經濟實力又不雄厚，當歐洲也對能源危機吃不消，印度情況可能更嚴重。 轉眼間俄烏戰爭打了半年，結果印度情況與當初想像的出入很大，經 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 印度低價吸俄油 催生強勁增長 2022/08/16 印度低價吸俄油 催生強勁增長 國金札記 - 美環保基建陸續來 創綠色投資機會 2022/08/16 美環保基建陸續來 創綠色投資機會 美環保基建澎湃 創綠色投資機會 2022/08/15 美環保基建澎湃 創綠色投資機會 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 2022/08/15 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 國金札記 - 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 2022/08/15 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 美國 歐洲 GDP 俄羅斯 烏克蘭 石油 制裁 戰爭 天然氣 印尼