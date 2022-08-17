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印度低價掃俄油 保經濟強勢增長

財金專欄 2022/08/17

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俄烏剛開戰時，外界一度擔心印度的情況，因為油價急升，而印度入口很多石油，國家經濟實力又不雄厚，當歐洲也對能源危機吃不消，印度情況可能更嚴重。

轉眼間俄烏戰爭打了半年，結果印度情況與當初想像的出入很大，經

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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