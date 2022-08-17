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高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」

財金專欄 2022/08/17

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海外抵港檢疫安排上周五（12日）起放寬，各界關注赴內地又能否鬆綁？據知，港府正研究，港人是否可在港完成隔離期後，以閉環方式回內地，政務司司長陳國基已答應，今日在立法會前廳交流會上，與議員詳談此事。

陳國

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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