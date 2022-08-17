高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」 財金專欄 2022/08/17 分享： 分享： 海外抵港檢疫安排上周五（12日）起放寬，各界關注赴內地又能否鬆綁？據知，港府正研究，港人是否可在港完成隔離期後，以閉環方式回內地，政務司司長陳國基已答應，今日在立法會前廳交流會上，與議員詳談此事。 陳國 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？ 2022/08/16 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？ 有政戲 - 馬會董事9月換屆 或20年來首投票 2022/08/15 馬會董事9月換屆 或20年來首投票 有政戲 - 葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫 2022/08/12 葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫 有政戲 - 自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？ 2022/08/11 自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？ 有政戲 - 新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能 2022/08/10 新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能 傅流螢 陳國基 隔離檢疫 政務司 口岸 方艙醫院 政治 疫情 香港 大灣區