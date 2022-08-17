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兩阿媽力挺 大肆擴張!

財金專欄 02:30 2022/08/17

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環球股市周二續小幅波動，個股則根據業績或消息而變化。美股早一晚小幅上升，對亞太區股市影響不大。港股仍有沽壓，恒指一度跌接近四百點，收市仍跌二百一十點即1%，失守二萬點。不過，有報道指當局願意承保個別在

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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