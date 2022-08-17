兩阿媽力挺 大肆擴張! 財金專欄 02:30 2022/08/17 分享： 分享： 環球股市周二續小幅波動，個股則根據業績或消息而變化。美股早一晚小幅上升，對亞太區股市影響不大。港股仍有沽壓，恒指一度跌接近四百點，收市仍跌二百一十點即1%，失守二萬點。不過，有報道指當局願意承保個別在 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「神奇愛股」之新華聯財困篇! 2022/08/16 「神奇愛股」之新華聯財困篇! 投資坐標 - 「牛牛店」聚福 旺丁旺財! 2022/08/12 「牛牛店」聚福 旺丁旺財! 投資坐標 - 高息成長股「捨我其誰」? 2022/08/10 高息成長股「捨我其誰」? 投資坐標 - 炒股看波幅 投資要高息! 2022/08/09 炒股看波幅 投資要高息! 投資坐標 - 宅生活令銷售及盈利大增! 2022/08/05 宅生活令銷售及盈利大增! 中國石油化工股份（00386） 金邦達寶嘉（03315） 鷹美(國際)（02368） 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 騰訊控股（00700） 個股分析 港股 股票 濱海投資（02886）