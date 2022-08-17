【中概股清倉潮】揭中資易方達清倉阿里ADS較橋水更狠 為何毋須恐慌?（第二版）

繼阿里巴巴 （09988） 日本大股東軟銀上周公布，提前於今年9月底後結算涉逾2.4億美股ADS的遠期合約後，著名對沖基金橋水（BridgeWater）日前向SEC提交的法定呈報亦披露，於第2季清倉阿里ADS持倉。對機構股東紛紛減持，一度再引起市場憂慮，阿里股價亦連日試穿90元關。

若以清倉阿里ADS的規模論，上季清倉最狠的並非橋水基金，而是中資基金公司易方達。SEC呈報顯示，易方達上季清倉阿里涉資近12億美元，遠較橋水清倉涉資約7.3億美元為高。筆者相信中外機構紛紛清倉阿里ADS持倉，與預期阿里美股退市在刧難逃，提前調倉港股繼續持貨有關。上季有機構大手增倉或新建倉阿里ADS，或反映機構投資者撈底阿里意欲漸增。

阿里股價今日續於約90元關窄幅爭持，高見91.4元，升1.6%。阿里收報90.35元，微升0.4%。

筆者翻查Nasdaq.com統計機構投資者向SEC提交季度申報的完整紀錄，發現易方達基金於第2季清倉持有的逾1,200萬份阿里ADS，以次季平均價約98.1美元計，涉資近12億美元。

中資基金清倉阿里ADS，相信並非獲取內幕資料突轉軚全面看淡阿里投資前景，而是調倉到港股市場。日前橋水呈報清倉阿里ADS持倉後，亦有消息指橋水持倉只是調到港股，並未大手減持。事實上，橋水的阿里持倉是在今年首季才大增7成半至逾748萬股，次季陸續傳出內地當局放寬平台經濟監管的消息，橋水突清倉阿里的機會似乎不大。

中外機構清倉阿里ADS，搬貨來港又與港交所 （00388） 旗下的中央結算（CCASS）持倉紀錄脗合。CCASS中介持倉紀錄顯示，阿里港股持倉比重由今年3月底約52.54%，急增至6月底的59.95%......

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