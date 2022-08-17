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港人口流失  住屋規劃宜早作部署

地產 11:58 2022/08/17

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香港人口進一步減少，按照統計處2022年年中最新數據，全港人口729.16萬人，相較2019年年底高峰期累積減少23萬伙，到底只是疫情下的現象，還是移民潮確實影響到香港人口結構，到底樓市會有如何影響，政府應該提早規劃。

按照統計處最新數據，今年年中全港人口729.16萬人，按年減少1.6%或12.15萬人，如果平均每2.7人為一戶家庭計算，便減少了4.5萬個家庭，現時10年長策所定平均每年房屋需求亦不過是4.3萬伙，可見人口減少，對於住屋需求的影響不能夠忽視。

人口減少一部份可能是疫情下一些短暫居留人口減少，目前流動居民數目為10.97萬人，相較疫情前普遍達到20萬以上，減少了10萬人，但即使這10萬流動居民回港，總人口數目增加至740萬人，仍然跟高峰期752萬人數目仍有落差。

到底減少的人是移民潮所致，還是其他疫情原因，仍要須給政府研究。不過，就房屋政策來說，由於造地、建屋均非一朝一夕的事情，過去香港就曾經因為樓市周期、經濟周期起伏，而大改房屋土地政策，導致之後要「追數」亦苦苦未能及時增加供應。

汲取之前教訓，現時人口減少到底屬於趨勢，還是短期疫情下變化，仍然言之尚早，政府不宜立即大改土地房屋規劃，需要觀察人口趨勢，才作長遠規劃。

記者：余敏欽
 

港人口流失  住屋規劃宜早作部署

欄名 : 樓市分析

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