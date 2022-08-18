  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人幣趨勢】人幣處於貶值階段 管濤：但相對非美貨幣偏強緩解出口壓力（第三版）

研究報告 11:13 2022/08/18

分享：

分享：

人民幣滙率中間價截至8月17日止，人民幣兌美元報678.63。國家外滙管理局最近發布7月份外滙收支數據，反映出人民幣滙率維持貶值階段。惟中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，人民幣兌美元貶值，但相對其他非美貨幣偏強，以緩解出口企業財務壓力。

從7月份數據顯示，人民幣兌美元貶值，但在銀行間外滙市場（CFETS）交易的24種貨幣中，人民幣兌10種貨幣升值，兌盧布升值幅度高達18.7%，月底CFETS人民幣滙率指數升至102.6，按月漲0.6%。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不過，管濤稱

人民幣兌美元貶值，但相對其他非美貨幣偏強，緩解了出口企業財務壓力，但繼續影響出口競爭力。

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁

7月人民幣滙率收盤價滯後3個月和5個月，3個月按月跌4.4%，收窄0.8個百分點；5個月按月跌5.8%，擴大0.7個百分點，仍延續前三個月的跌勢。

事實上，人民幣滙率的貶值階段始於7月12日，相反美元指數上漲。不過，隨美國通脹創新高，美國聯儲局激進加息預期緩解、經濟衰退預期增強，美元指數逐步回落。

雖然美元指數回落，但人民幣並未隨之升值，加上國家統計局發布中國GDP增速為0.4%。管濤說，主因是與國內經濟數據低於預期，及疫情多點散發等因素有關。

市場主體結滙意願強

管濤解釋，由於境內外滙供求盈餘按月增加……

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【消費趨勢】消費市場非鐵板一塊疲弱 細分行業有亮點
2022/08/16
【消費趨勢】消費市場非鐵板一塊疲弱 細分行業有亮點
【星級分析師】任澤平分析降息來臨 中央如何以「空中加油」防止經濟二次探底（不斷更新）
2022/08/17
【星級分析師】任澤平分析降息來臨 中央如何以「空中加油」防止經濟二次探底（不斷更新）
【利率趨勢】建銀國際：商品仍受考驗 銅金價比預示債息走低（第二版）
2022/08/17
【利率趨勢】建銀國際：商品仍受考驗 銅金價比預示債息走低（第二版）
【雪糕暴利】利潤超十倍？文創雪糕溢價狂銷前景如何
今日
【雪糕暴利】利潤超十倍？文創雪糕溢價狂銷前景如何

你可能感興趣

【消費趨勢】消費市場非鐵板一塊疲弱 細分行業有亮點
20:07 2022/08/16
【消費趨勢】消費市場非鐵板一塊疲弱 細分行業有亮點
【星級分析師】任澤平分析降息來臨 中央如何以「空中加油」防止經濟二次探底（不斷更新）
16:37 2022/08/17
【星級分析師】任澤平分析降息來臨 中央如何以「空中加油」防止經濟二次探底（不斷更新）
【利率趨勢】建銀國際：商品仍受考驗 銅金價比預示債息走低（第二版）
17:11 2022/08/17
【利率趨勢】建銀國際：商品仍受考驗 銅金價比預示債息走低（第二版）

最新專欄文章

【內房分析】惡性循環能否打破？
今日
【內房分析】惡性循環能否打破？
【雪糕暴利】利潤超十倍？文創雪糕溢價狂銷前景如何
今日
【雪糕暴利】利潤超十倍？文創雪糕溢價狂銷前景如何
【港銀盈利趨勢】本地缺「水」 滙豐仍看好港銀
今日
【港銀盈利趨勢】本地缺「水」 滙豐仍看好港銀
【一文看清】星級分析師任澤平系列（新增：「空中加油」防二次探底）
2022/08/17
【一文看清】星級分析師任澤平系列（新增：「空中加油」防二次探底）
【騰訊盈利趨勢】降本力守二季盈利 視頻號正式變現成憧憬（業績快速分析）
2022/08/17
【騰訊盈利趨勢】降本力守二季盈利 視頻號正式變現成憧憬（業績快速分析）
中國市場 經濟數據表現 貨幣政策 外滙 經濟 美元 中國 指數 人民幣

上一篇文章

【內房分析】惡性循環能否打破？

下一篇文章

【雪糕暴利】利潤超十倍？文創雪糕溢價狂銷前景如何
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版