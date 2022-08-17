【人幣趨勢】人幣處於貶值階段 管濤：但相對非美貨幣偏強緩解出口壓力（第二版）

人民幣滙率中間價截至8月17日止，人民幣兌美元報678.63。國家外滙管理局最近發布7月份外滙收支數據，反映出人民幣滙率維持貶值階段。惟中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，人民幣兌美元貶值，但相對其他非美貨幣偏強，以緩解出口企業財務壓力。

從7月份數據顯示，人民幣兌美元貶值，但在銀行間外滙市場（CFETS）交易的24種貨幣中，人民幣兌10種貨幣升值，兌盧布升值幅度高達18.7%，月底CFETS人民幣滙率指數升至102.6，按月漲0.6%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，管濤稱

人民幣兌美元貶值，但相對其他非美貨幣偏強，緩解了出口企業財務壓力，但繼續影響出口競爭力。

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁】

7月人民幣滙率收盤價滯後3個月和5個月，3個月按月跌4.4%，收窄0.8個百分點；5個月按月跌5.8%，擴大0.7個百分點，仍延續前三個月的跌勢。

事實上，人民幣滙率的貶值階段始於7月12日，相反美元指數上漲。不過，隨美國通脹創新高，美國聯儲局激進加息預期緩解、經濟衰退預期增強，美元指數逐步回落。

雖然美元指數回落，但人民幣並未隨之升值，加上國家統計局發布中國GDP增速為0.4%。管濤說，主因是與國內經濟數據低於預期，及疫情多點散發等因素有關。

市場主體結滙意願強

管濤解釋，由於境內外滙供求盈餘按月增加……

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...