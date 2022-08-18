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【人幣趨勢】人民幣窄幅震盪貶值 管濤：市場主體結滙意願強（第三版）

研究報告 16:38 2022/08/18

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人民幣滙率中間價截至8月17日止，人民幣兌美元報678.63。國家外滙管理局最近發布7月份外滙收支數據，反映出人民幣滙率維持貶值階段。惟中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，人民幣兌美元貶值，但相對其他非美貨幣偏強，以緩解出口企業財務壓力。

從7月份數據顯示，人民幣兌美元貶值，但在銀行間外滙市場（CFETS）交易的24種貨幣中，人民幣兌10種貨幣升值，兌盧布升值幅度高達18.7%，月底CFETS人民幣滙率指數升至102.6，按月漲0.6%。

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不過，管濤稱

人民幣兌美元貶值，但相對其他非美貨幣偏強，緩解了出口企業財務壓力，但繼續影響出口競爭力。

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁

7月人民幣滙率收盤價滯後3個月和5個月，3個月按月跌4.4%，收窄0.8個百分點；5個月按月跌5.8%，擴大0.7個百分點，仍延續前三個月的跌勢。

事實上，人民幣滙率的貶值階段始於7月12日，相反美元指數上漲。不過，隨美國通脹創新高，美國聯儲局激進加息預期緩解、經濟衰退預期增強，美元指數逐步回落。

雖然美元指數回落，但人民幣並未隨之升值，加上國家統計局發布中國GDP增速為0.4%。管濤說，主因是與國內經濟數據低於預期，及疫情多點散發等因素有關。

市場主體結滙意願強

管濤解釋，由於境內外滙供求盈餘按月增加……

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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