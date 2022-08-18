【騰訊盈利趨勢】視頻號正式變現成憧憬 大行績後看法更新（第二版）

騰訊 （00700） 新近公布2022年第二季業績。雖然收入按年下降3%至1,340億元（人民幣‧下同），遜市場預期的跌2%，但Non-IFRS純利281.4億元，按年跌17%，稍優於市場預期的跌19%，反映公司「降本增效」的戰略初現成果。

大行績後陸續更新觀點及目標價，着眼點主要圍繞視頻號的變現進程及降本增效的成果。本文將持續更新。

以下為摩根士丹利觀點：

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以下是詳細的數據與市場預期比較：

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初步分析，騰訊盈利勝市場預期，是成本管控取得成果，特別是網絡廣告業務：

網絡廣告業務2022年第二季的收入成本同比下降5%至人民幣110億元，反映了移動廣告聯盟相關的渠道及分銷成本減少以及內容成本管理愈加嚴格，

騰訊則自己整理出5個期內執行了的降本增效行動：

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業績中一個小喜訊，是提到了騰訊視頻號開始了變現動作──七月開始推出視頻號信息流廣告，相信這將是拓展市場份額及提升盈利能力的重要機遇。這是第三季公司廣告收入回暖的一大利好，管理層於電話會議上的補充提到，視頻號信息流廣告推出數星期， 每千次展示可以獲得的廣告收入（effective cost per mille，eCPM）稍低於朋友圈廣告，但受惠於流量規模及廣告客戶需求，變現進度會比朋友圈廣告更為進取：

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騰訊高管表示，有關出售美團股份的新聞報道並不準確。

重溫各大行績前對騰訊的預測：【騰訊盈利趨勢】放榜前夕淡靜 關注盈利見訊號及賣美團傳聞（附季績預測數據）（第四版）

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