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【騰訊盈利趨勢】降本增效有成果 一句話帶來好轉憧憬（業績快速分析）

研究報告 17:12 2022/08/17

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騰訊 （00700） 新近公布2022年第二季業績。雖然收入按年下降3%至1,340億元（人民幣‧下同），遜市場預期的跌2%，但Non-IFRS純利281.4億元，按年跌17%，稍優於市場預期的跌19%，反映公司「降本增效」的戰略初現成果。

以下是詳細的數據與市場預期比較：

    點擊圖片放大
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初步分析，騰訊盈利勝市場預期，是成本管控取得成果，特別是網絡廣告業務：

網絡廣告業務二零二二年第二季的收入成本同比下降5%至人民幣110億元，反 映了移動廣告聯盟相關的渠道及分銷成本減少以及內容成本管理愈加嚴格，

（業績分析更新中）

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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