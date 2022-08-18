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【通脹高企】瑞士百達陳東：長期通脹高企影響幣策空間

研究報告 07:18 2022/08/18

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瑞士百達財富管理發布2022年的年度報告《前瞻•十年》，展望未來10年的經濟預測、53個資產類別的預期回報，以及策略性資產配置。

2020年爆發的新冠肺炎疫情為世界帶來轉變，該行認為，重返疫情前低通脹環境的可能性較低，這種轉變受以下五個因素影響

1）人口結構變化；

2）當前創新浪潮的通縮效應逐漸消退；

3）新興經濟體（主要是中國）的經濟模式變化；

4）受國家加強干預的逆全球化趨勢；及

5）隨著抑制負面外部效應的措施加強，大政府回歸。

全球經濟或將面臨能源直接成本以及其他間接成本的結構性增長，間接成本包括碳定價和政府鼓勵減少對化石燃料依賴的舉措。

    點擊圖片放大

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東表示，2018年以來美國主導的貿易關稅上升（特別針對來自中國的進口商品）、俄烏衝突對全球的影響，及全球運輸成本高企，將可能加快「回流」趨勢以限制供應鏈弱點。

該行估計結構性通脹將在美國達到長期年均2.8%（疫情前年均為1.8%），在歐元區達到1.9%（疫情前年均為1.4%）。

此外，瑞士百達財富管理宏觀經濟研究主管杜澤飛（Frederik Ducrozet）表示，長期通脹高企將影響貨幣政策，而且令宏觀經濟數據和政策取態更為波動，繼而威脅金融穩定。

高通脹令回報降低

該行預期未來10年絕大部分資產類別的年均回報率將低於過往幾十年，現金和核心主權債券等所謂『避風港』資產類別的回報率將尤其低迷......

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欄名 : 研究報告

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