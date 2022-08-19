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核戰警鐘再敲響 美蘇冷戰險釀禍

國際 16:05 2022/08/19

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俄烏戰爭持續多月，歐洲規模最大位於烏克蘭中部的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠近期更連番受襲。國際憂慮會爆發核災難，呼籲在當地設立非軍事區。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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