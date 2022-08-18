【息率趨勢】景順Kristina Hooper：中國股市現過於悲觀 財幣兩策助反彈（第二版）

全球最大的兩個經濟體美國及中國，現時均面對「十字路口」的境況，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper在本文第一版，講述了她對美國聯儲局在下半年餘下時間貨幣政策的看法，至於中國市場的看法又如何呢？中國經濟反彈能否持續？

Kristina認為：

盡管中國7月份的數據令人失望，但值得注意的是「放緩的擴張」仍然是擴張。更重要的是經濟數據或許並非我們應追蹤的唯一訊號，我们亦應關注政策及其對經濟和市場走勢的潛在影響。

中國人民銀行已對近期疲軟的經濟數據作出應對，自1月以來，首次出乎市場預料地降息。若中國人民銀行認為有必要支持經濟復甦......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於03：17】

全球最大的兩個經濟體美國及中國，現時均面對「十字路口」的境況，而上月估中聯儲局加息0.75厘的景順首席全球市場策略師Kristina Hooper最新觀點認，聯儲局於未來幾個月的某個時間將會轉而採取較為不進取的緊縮政策，而中國股市在今年餘下時間有上行潛力。

Kristina Hooper在7月13日分析：【息口趨勢】景順Kristina Hooper：2個原因 料聯儲局本月加息0.75厘

▼ 點擊圖片放大 +2

美國能否避免經濟陷入全面衰退？Kristina認為：

有趣的是大多數資產持有人似乎認為，美國股市升勢不會持續（熊市中的多頭反彈）。

研究了自1957年以來的熊市歷史數據，發現熊市反彈是否可持續......

（詳細分析更新中）

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：【利率趨勢】建銀國際：商品仍受考驗 銅金價比預示債息走低（第二版）

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...