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【息率趨勢】景順Kristina Hooper：聯儲局緊縮政策的進取度降

財金猛人追蹤 00:18 2022/08/18

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全球最大的兩個經濟體美國及中國，現時均面對「十字路口」的境況，而上月估中聯儲局加息0.75厘的景順首席全球市場策略師Kristina Hooper最新觀點認，聯儲局於未來幾個月的某個時間將會轉而採取較為不進取的緊縮政策，而中國股市在今年餘下時間有上行潛力。

Kristina Hooper在7月13日分析：【息口趨勢】景順Kristina Hooper：2個原因 料聯儲局本月加息0.75厘

    點擊圖片放大
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美國能否避免經濟陷入全面衰退？Kristina認為：

  • 有趣的是大多數資產持有人似乎認為，美國股市升勢不會持續（熊市中的多頭反彈）。
  • 研究了自1957年以來的熊市歷史數據，發現熊市反彈是否可持續......

（詳細分析更新中）

 

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：【利率趨勢】建銀國際：商品仍受考驗 銅金價比預示債息走低（第二版）

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...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席全球市場策略師

欄名 : 財金猛人追蹤

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