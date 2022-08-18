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【港銀盈利趨勢】本地缺「水」 滙豐仍看好港銀

研究報告 08:00 2022/08/18

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香港流動性持續下降，上半年香港銀行業存款按年比較僅增長0.4%，其中2月至5月存款出現負增長。滙豐雖然料第三季款增長壓力可能會延續，影響資產增長及手續費收入，但維持對香港銀行業的正面看法，板塊中看好中銀香港 （02388）

滙豐指出，目前有兩大因素導致資金流出香港：

一、港美元利差持續擴闊，吸引資金買入美元作套息交易，另外港元兌美元近日多次觸及弱方兌換保證，金管局需接連出手維持聯繫滙率；

二、疫情及宏觀環境疲弱，令中、港兩地借貸需求疲弱。

滙豐亦以多個圖表解釋目前本港的流動性狀況，詳見組圖：

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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