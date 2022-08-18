【港銀盈利趨勢】本地缺「水」 滙豐仍看好港銀

香港流動性持續下降，上半年香港銀行業存款按年比較僅增長0.4%，其中2月至5月存款出現負增長。滙豐雖然料第三季款增長壓力可能會延續，影響資產增長及手續費收入，但維持對香港銀行業的正面看法，板塊中看好中銀香港 （02388） 。

滙豐指出，目前有兩大因素導致資金流出香港：

一、港美元利差持續擴闊，吸引資金買入美元作套息交易，另外港元兌美元近日多次觸及弱方兌換保證，金管局需接連出手維持聯繫滙率；

二、疫情及宏觀環境疲弱，令中、港兩地借貸需求疲弱。

滙豐亦以多個圖表解釋目前本港的流動性狀況，詳見組圖：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...