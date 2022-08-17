  • 27°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 22:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國通脹猛如虎 保守黨無能為力？

國際 21:49 2022/08/17

分享：

分享：

英國人面臨巨大生活成本壓力，急需政府出手幫助渡過難關，偏偏保守黨正進行黨魁選舉，看守政府為免越俎代庖，不太可能推出能源費補貼等「派錢」措施應急。此舉無疑令百上加斤的民眾，對保守黨的質疑有增無減，甚至有利在野工黨他日再次上台。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

印度低價吸俄油 催生強勁增長
2022/08/16
印度低價吸俄油 催生強勁增長
美環保基建澎湃 創綠色投資機會
2022/08/15
美環保基建澎湃 創綠色投資機會
歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？
2022/08/15
歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？
環球經濟熄火 通脹強行迫降
2022/08/11
環球經濟熄火 通脹強行迫降
美棄用石油大計 抗通脹僅包裝
2022/08/09
美棄用石油大計 抗通脹僅包裝

你可能感興趣

印度低價吸俄油 催生強勁增長
22:11 2022/08/16
印度低價吸俄油 催生強勁增長
美環保基建澎湃 創綠色投資機會
21:07 2022/08/15
美環保基建澎湃 創綠色投資機會
歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？
17:53 2022/08/15
歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？

最新專欄文章

國金札記 - 印度低價掃俄油 保經濟強勢增長
今日
印度低價掃俄油 保經濟強勢增長
國金札記 - 美環保基建陸續來 創綠色投資機會
2022/08/16
美環保基建陸續來 創綠色投資機會
國金札記 - 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？
2022/08/15
歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？
國金札記 - 環球經濟熄火 通脹強行迫降
2022/08/12
環球經濟熄火 通脹強行迫降
國金札記 - 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰
2022/08/11
能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰
選舉 經濟數據表現 通脹 CPI 英國保守黨 卓慧思 辛偉誠 補貼 減稅 英國

上一篇文章

【台海危機】美議員再訪台 新加坡副總理：中美或夢遊般陷衝突

下一篇文章

【中概股清倉潮】中資易方達清倉阿里ADS較橋水更狠 拆解為何毋須恐慌?（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版