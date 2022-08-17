英國通脹猛如虎 保守黨無能為力？ 國際 21:49 2022/08/17 分享： 分享： 英國人面臨巨大生活成本壓力，急需政府出手幫助渡過難關，偏偏保守黨正進行黨魁選舉，看守政府為免越俎代庖，不太可能推出能源費補貼等「派錢」措施應急。此舉無疑令百上加斤的民眾，對保守黨的質疑有增無減，甚至有利在野工黨他日再次上台。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 印度低價吸俄油 催生強勁增長 2022/08/16 印度低價吸俄油 催生強勁增長 美環保基建澎湃 創綠色投資機會 2022/08/15 美環保基建澎湃 創綠色投資機會 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 2022/08/15 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 環球經濟熄火 通脹強行迫降 2022/08/11 環球經濟熄火 通脹強行迫降 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 2022/08/09 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 你可能感興趣 印度低價吸俄油 催生強勁增長 22:11 2022/08/16 印度低價吸俄油 催生強勁增長 美環保基建澎湃 創綠色投資機會 21:07 2022/08/15 美環保基建澎湃 創綠色投資機會 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 17:53 2022/08/15 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 最新專欄文章 國金札記 - 印度低價掃俄油 保經濟強勢增長 今日 印度低價掃俄油 保經濟強勢增長 國金札記 - 美環保基建陸續來 創綠色投資機會 2022/08/16 美環保基建陸續來 創綠色投資機會 國金札記 - 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 2022/08/15 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 國金札記 - 環球經濟熄火 通脹強行迫降 2022/08/12 環球經濟熄火 通脹強行迫降 國金札記 - 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 2022/08/11 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 選舉 經濟數據表現 通脹 CPI 英國保守黨 卓慧思 辛偉誠 補貼 減稅 英國