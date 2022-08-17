英國通脹猛如虎 保守黨無能為力？

英國人面臨巨大生活成本壓力，急需政府出手幫助渡過難關，偏偏保守黨正進行黨魁選舉，看守政府為免越俎代庖，不太可能推出能源費補貼等「派錢」措施應急。此舉無疑令百上加斤的民眾，對保守黨的質疑有增無減，甚至有利在野工黨他日再次上台。

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