港交所先捱價 新亮點等收成

港交所（00388）昨公布截至6月底中期業績，期間營運收入如預期按年倒退11%，營運開支不減反增逾一成。期間股東應佔溢利及每股派息，分別按年減少27%及26%，遜預期。

以季度計，港交所次季盈利按年跌

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