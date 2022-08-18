港交所先捱價 新亮點等收成 財金專欄 2022/08/18 分享： 分享： 港交所（00388）昨公布截至6月底中期業績，期間營運收入如預期按年倒退11%，營運開支不減反增逾一成。期間股東應佔溢利及每股派息，分別按年減少27%及26%，遜預期。 以季度計，港交所次季盈利按年跌 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 國家隊助發債 內房反彈未穩 2022/08/17 國家隊助發債 內房反彈未穩 透視中港美 - 港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大 2022/08/11 港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大 透視中港美 - 港樓市減辣 能做不能說？ 2022/08/10 港樓市減辣 能做不能說？ 透視中港美 - 業績前穩步上 中移動築升軌 2022/08/09 業績前穩步上 中移動築升軌 透視中港美 - 就業超強=加息無效 2022/08/08 就業超強=加息無效 港股 加息 IPO 阿里巴巴 恒生科技指數 港股通 證監會 互聯互通 中國中免（01880） 香港交易所（00388）