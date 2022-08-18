中國電信吸引 中期息近5厘 財金專欄 2022/08/18 分享： 分享： 港股昨日反彈，但動力仍然不足，小心未來半個月只是上落市，但有助高息股繼續成為資金追捧對象。中國電信（00728）中期先派4.8厘息，明年再上調派息率下有望突破10厘息。加上未來盈利會有11%以上複合增 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【閃搶高息】電訊航運豪派中期息 未來兩周除息料炒作（第四版） 2022/08/17 【閃搶高息】電訊航運豪派中期息 未來兩周除息料炒作（第四版） 中字股實力談 - 海豐等收息 中期有10厘 2022/08/17 海豐等收息 中期有10厘 中字股實力談 - 【等待反攻】騰訊或沽美團推冧大市 港股好友四面楚歌（第四版） 2022/08/16 【等待反攻】騰訊或沽美團推冧大市 港股好友四面楚歌（第四版） 中字股實力談 - 行業踏入旺季 潤泥苦盡甘來 2022/08/16 行業踏入旺季 潤泥苦盡甘來 中字股實力談 - 【阿爺減息】人行雙降MLF逆回購利率 經濟疲弱放水有來（第四版） 2022/08/15 【阿爺減息】人行雙降MLF逆回購利率 經濟疲弱放水有來（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中資電訊股 中國 港股 服務 人民幣