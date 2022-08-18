中國電信吸引 中期息近5厘

港股昨日反彈，但動力仍然不足，小心未來半個月只是上落市，但有助高息股繼續成為資金追捧對象。中國電信（00728）中期先派4.8厘息，明年再上調派息率下有望突破10厘息。加上未來盈利會有11%以上複合增

...