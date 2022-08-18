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瑞信邵志銘：股市反彈後須謹慎

財金專欄 2022/08/18

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瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受本報專訪時表示，港股投資情緒脆弱，內房還款進度比想像中慢，加上台海局勢問題，令港股面對的不明朗因素升温，相信第四季要有明顯催化劑出現，大市表現才會好轉。

因應對環球經

...

撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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