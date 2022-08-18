瑞信邵志銘：股市反彈後須謹慎 財金專欄 2022/08/18 分享： 分享： 瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受本報專訪時表示，港股投資情緒脆弱，內房還款進度比想像中慢，加上台海局勢問題，令港股面對的不明朗因素升温，相信第四季要有明顯催化劑出現，大市表現才會好轉。 因應對環球經 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 宏利資產管理：美聯儲繼續加息至年底 2022/08/17 宏利資產管理：美聯儲繼續加息至年底 施羅德：A股維持中性態度 2022/08/16 施羅德：A股維持中性態度 Nuveen：環球房產創造投資機會 2022/08/12 Nuveen：環球房產創造投資機會 專訪 - 富達繆子美：趁中期業績部署港股 2022/08/11 富達繆子美：趁中期業績部署港股 瑞士百達：通脹削減法案 利好清潔能源 2022/08/10 瑞士百達：通脹削減法案 利好清潔能源 中國 港股 美股 通脹 邵志銘 市況分析 宏觀分析 恒生指數 加息 大行報告