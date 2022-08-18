港股被拋離 財金專欄 2022/08/18 分享： 分享： 港股周三出現微升，但未能收復兩萬關口，收報19922點，升91點。成交金額為841億元。美團（03690）出現反彈，成為貢獻恒指升幅最多的股票，達44點。 港股近日偏軟，而且完全跟不上中美股市。美股自低 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 好淡交戰 2022/08/17 好淡交戰 交易講場 - 內地經濟難搞 股市要升不易 2022/08/16 內地經濟難搞 股市要升不易 交易講場 - 騰訊周三放榜 南非大股東恐重啟沽貨 2022/08/15 騰訊周三放榜 南非大股東恐重啟沽貨 交易講場 - 拆解港股ADR指數 參考性遠遜從前 2022/08/13 拆解港股ADR指數 參考性遠遜從前 交易講場 - 向上反攻 2022/08/12 向上反攻 港股 美股 指數 金融 A股 買入 目標價 美團－W（03690） 長飛光纖光纜（06869） 騰訊控股（00700）