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港股被拋離

財金專欄 2022/08/18

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港股周三出現微升，但未能收復兩萬關口，收報19922點，升91點。成交金額為841億元。美團（03690）出現反彈，成為貢獻恒指升幅最多的股票，達44點。

港股近日偏軟，而且完全跟不上中美股市。美股自低

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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