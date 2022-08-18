英國通脹猛如虎 保守黨無能為力？ 財金專欄 2022/08/18 分享： 分享： 英國人面臨巨大生活成本壓力，急需政府出手幫助度過難關，偏偏保守黨正進行黨魁選舉，看守政府為免越俎代庖，不太可能推出能源費補貼等「派錢」措施應急。此舉無疑令百上加斤的民眾，對保守黨的質疑有增無減，甚至有 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國通脹猛如虎 保守黨無能為力？ 2022/08/17 英國通脹猛如虎 保守黨無能為力？ 國金札記 - 印度低價掃俄油 保經濟強勢增長 2022/08/17 印度低價掃俄油 保經濟強勢增長 國金札記 - 美環保基建陸續來 創綠色投資機會 2022/08/16 美環保基建陸續來 創綠色投資機會 國金札記 - 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 2022/08/15 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 國金札記 - 環球經濟熄火 通脹強行迫降 2022/08/12 環球經濟熄火 通脹強行迫降 英國 通脹 選舉 約翰遜 CPI 辛偉誠 卓慧思 英鎊