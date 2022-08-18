李家超設專組搶人才 施政報告新猷

香港多個行業正面臨人才流失和不足的問題，特首李家超早前已表明，創科要在全球「搶」人才。消息指，李家超已成立一個專責小組度蹺搶人才，以便在10月「施政報告」中，拋出前瞻性的創新建議。

諮詢會特設主題 培育

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