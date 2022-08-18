李家超設專組搶人才 施政報告新猷 財金專欄 2022/08/18 分享： 分享： 香港多個行業正面臨人才流失和不足的問題，特首李家超早前已表明，創科要在全球「搶」人才。消息指，李家超已成立一個專責小組度蹺搶人才，以便在10月「施政報告」中，拋出前瞻性的創新建議。 諮詢會特設主題 培育 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」 2022/08/17 高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」 有政戲 - 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？ 2022/08/16 馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？ 有政戲 - 馬會董事9月換屆 或20年來首投票 2022/08/15 馬會董事9月換屆 或20年來首投票 有政戲 - 葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫 2022/08/12 葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫 有政戲 - 自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？ 2022/08/11 自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？ 施政報告 李家超 孫東 隔離檢疫