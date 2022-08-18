【政策前瞻】復甦放緩  穩經濟成效視乎抗疫措施配合

本周公布的7月份數據，反映內地經濟復甦勢頭疲弱，復甦力度明顯不及市場預期。面對穩增長的壓力，市場預期下半年內地當局寬鬆政策持續。惟有分析認為，現時內地疫情及抗疫措施持續，將影響經濟復甦。

7月數據反映，消費、投資及規模以上工業增加值等均遜市場預期，顯示整體經濟動能依舊疲弱，下半年經濟增長面臨極大考驗，統計局與機構分析，需求不足阻礙了經濟復甦。另外，汽車及裝備製造行業主導7月工業生產的修復，同時貿易活動再次超預期增長，顯示供應鏈緊張緩解。然而內需仍受疫情拖累，住房部門持續疲軟，帶慢復甦步伐。近期部分地區疫情再起仍可能為未來幾個月經濟復甦帶來下行風險。

市場預期政策將維持寬鬆，盡管價格壓力上升。人行於周一亦將1年期MLF及7天逆回購利率下調10個百分點，盡管7月份CPI通脹受食品價格上漲帶動已經展現出上漲趨勢。

建銀國際認為，7月數據顯示增長繼續改善，但動能放緩。盡管自4月、5月以來經濟活動繼續恢復，並且隨着供應鏈繼續正常化，增量復甦仍然受到國內需求疲軟和持續擔憂的阻礙。尤其是年輕人的失業率一直居高不下。7月份疲軟的信貸數據與疲軟的私人需求一致。踏入8月份，全國各地繼續爆發疫情，在中國一些主要城市發現零星感染。這些可能會阻礙復甦的步伐。

政策必須應對於在經濟增長疲弱，以及價格上升壓力之間的平衡。建銀國際預期，內地短期內政策將保持寬鬆。本周一人行意外地將中期借貸便利（MLF）利率下調10個基點至2.75%，這是人行自1月份以來的首次舉措，同時7天逆回購利率也下調了10個基點。盡管數據顥示內地CPI續上漲，而且人行上周發出通脹風險警告，但仍實施以上減息措施。

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