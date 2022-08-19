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【四川限電】26間上市公司發限產報告 中金：對工業生產影響有限

研究報告 12:36 2022/08/19

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四川省和重慶市曾發布限電通知，令江蘇和浙江等地險造成電荒，部分廠商已「拉閘」，而位於蘋果供應商富士康、京東方精電（BOE）亦雙受牽連。不過，中金最新報告預計，今次限電對工業生產的整體影響有限，遠少於去年同期。

該行解釋，由於四川省等地限電通知持續時間僅為6天，而受到限電影響的工業企業，也能通過趕工的方式彌補前期影響，預期本輪限電對於工業生產的整體影響有限，遠少於去年同期。

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中金從國策和煤炭供應兩方面分析：
（1）國策
去年第四季至今，內地政策著力保障能源供應。國務院常務會議於5月11日要求保障煤炭電力供應穩定，決不允許出現拉閘限電。

（2）煤炭供應
該行指目前25個省供煤量處於歷史同期最高水平。

內地往年在夏季用電高峰時，各地也會採取限電措施優先保障居民用電，而近期極端高溫、少雨天氣，加劇了短期的用電缺口。

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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