  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【四川限電】26間上市公司發限產報告 中金：限電對工業生產影響有限

研究報告 16:01 2022/08/18

分享：

分享：

四川省和重慶市曾發布限電通知，令江蘇和浙江等地險造成電荒，部分廠商已「拉閘」，而位於蘋果供應商富士康、京東方精電（BOE）亦雙受牽連。不過，中金最新報告預計，今次限電對工業生產的整體影響有限，遠少於去年同期。

該行解釋，由於四川省等地限電通知持續時間僅為6天，而受到限電影響的工業企業，也能通過趕工的方式彌補前期影響，預期本輪限電對於工業生產的整體影響有限，遠少於去年同期。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

中金從國策和煤炭供應兩方面分析：
（1）國策
去年第四季至今，內地政策著力保障能源供應。國務院常務會議於5月11日要求保障煤炭電力供應穩定，決不允許出現拉閘限電。

（2）煤炭供應
該行指目前25個省供煤量處於歷史同期最高水平。

內地往年在夏季用電高峰時，各地也會採取限電措施優先保障居民用電，而近期極端高溫、少雨天氣，加劇了短期的用電缺口。

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【通脹高企】瑞士百達陳東：長期通脹高企影響幣策空間
今日
【通脹高企】瑞士百達陳東：長期通脹高企影響幣策空間
【內房分析】惡性循環能否打破？
今日
【內房分析】惡性循環能否打破？
【港銀盈利趨勢】本地缺「水」 滙豐仍看好港銀
今日
【港銀盈利趨勢】本地缺「水」 滙豐仍看好港銀
【政策前瞻】甦復放緩 穩經濟成效視乎抗疫措施配合
今日
【政策前瞻】甦復放緩 穩經濟成效視乎抗疫措施配合

你可能感興趣

【通脹高企】瑞士百達陳東：長期通脹高企影響幣策空間
今日 13:35
【通脹高企】瑞士百達陳東：長期通脹高企影響幣策空間
【內房分析】惡性循環能否打破？
今日 11:22
【內房分析】惡性循環能否打破？
【港銀盈利趨勢】本地缺「水」 滙豐仍看好港銀
今日 16:52
【港銀盈利趨勢】本地缺「水」 滙豐仍看好港銀

最新專欄文章

【港銀盈利趨勢】本地缺「水」 滙豐仍看好港銀
今日
【港銀盈利趨勢】本地缺「水」 滙豐仍看好港銀
【趨炎附勢】全球熱浪 受惠股逐隻捉（不斷更新）
今日
【趨炎附勢】全球熱浪 受惠股逐隻捉（不斷更新）
【人幣趨勢】人民幣窄幅震盪貶值 管濤：市場主體結滙意願強（第三版）
今日
【人幣趨勢】人民幣窄幅震盪貶值 管濤：市場主體結滙意願強（第三版）
【騰訊盈利趨勢】視頻號正式變現成憧憬 大行績後看法更新（第二版）
今日
【騰訊盈利趨勢】視頻號正式變現成憧憬 大行績後看法更新（第二版）
【雪糕暴利】利潤超十倍？文創雪糕溢價狂銷前景如何
今日
【雪糕暴利】利潤超十倍？文創雪糕溢價狂銷前景如何
市場動向 中國市場 能源供應 水力 電力 四川省 中國

上一篇文章

【雪糕暴利】利潤超十倍？文創雪糕溢價狂銷前景如何

下一篇文章

【政策前瞻】甦復放緩 穩經濟成效視乎抗疫措施配合
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版