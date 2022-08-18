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【趨炎附勢】全球熱浪 受惠股逐隻捉（不斷更新）

研究報告 16:46 2022/08/18

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熱浪侵襲北半球多個地區，美國、歐洲和亞洲打破了多個溫度記錄。花旗銀行看好內地啤酒、飲品、家電股，下文將詳細剖析。

花旗銀行指第三季度有多隻股票值得留意，自6月以來，中國發出超過15,000次高溫警告。中國啤酒和白酒企業將受益於異常炎熱的夏季。尤其大多數上市啤酒和飲料公司都是基於批發、分銷的銷售模式，封城解除後，強勁銷售將緩解第二季度的銷售疲軟，表現有望向好。

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁

值得留意的啤酒股

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百威亞太 （01876） 表現優異。

（不斷更新）

報告來源：花旗、中金證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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