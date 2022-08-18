【趨炎附勢】全球熱浪來襲 花旗推薦受惠主題（不斷更新）

熱浪侵襲北半球多個地區，美國、歐洲和亞洲打破了多個溫度記錄。花旗銀行看好內地啤酒、飲品、家電股，下文將詳細剖析。

花旗銀行指第三季度有多隻股票值得留意，自6月以來，中國發出超過15,000次高溫警告。中國啤酒和白酒企業將受益於異常炎熱的夏季。尤其大多數上市啤酒和飲料公司都是基於批發、分銷的銷售模式，封城解除後，強勁銷售將緩解第二季度的銷售疲軟，表現有望向好。

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁】

值得留意的啤酒股：

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百威亞太 （01876） 表現優異。

內地長時間嚴格封控政策，引致餐飲和夜場渠道銷量下滑嚴重，拖累中國區銷量表現弱於行業。在2022年第二季，百威銷量按年下降6.5%。百威管理層估計，在4月份新冠疫情封鎖高峰期間，中國夜場和餐廳的開業率分別為38%和82%。這些開業率在6月分別提高到91%/98%。開業率會影響百威亞太的銷量，所以6月整體銷量按年增長高個位數。

雖然7月的開業率估計略有下滑，降至81%/97%，但預期7月的銷售會有所增長。假設22年下半年不會有任何大規模封鎖，料22年下半年銷售將會回升，特別是考慮到今年夏天迄今為止的炎熱天氣。

不過，由於主打超高端產品的夜場渠道，相較於大眾餐飲恢復更慢，估計中國區階段性結構升級進度或有所放緩。

另外，去年底百威大單品提價、以及今年初核心單品提價，料能貢獻噸價增長。

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青島啤酒 （00168） 近期表現可觀。

青島啤酒推出6至9月的旺季戰役「夏日風暴」，目的在於追回受疫情影響而下滑的銷量，目前來看已提前實現目標，今年1至7月青島啤酒銷量已實現按年正增長。

青島啤酒為了提升銷量，採取了多項措施，例如在區域方面，青島採取了「一縱兩橫一圈」布局，在優勢區域推進產品升級，在弱勢地區采取差異化策略，逐步站穩腳跟，扭虧為盈，沿江地區減虧明顯。

產品端方面，聚焦「1+1」戰略，即青島主品牌+嶗山品牌，21 年以來高端化進展提速，推出大量高端新品。眾多高端產品中白啤表現優異。

青島白啤21年銷量近9萬噸，取得高速增長的原因在於：

白啤帶有清新的花香和果香，容易獲得女性喜愛，受益於女性飲酒消費崛起，行業增速快。

青島白啤錯位競爭：在各品牌的白啤中,1664、福佳白啤等定位超高端，而青島白啤定位高端，錯位競爭下，擁有更舒適的增長空間。

公司資源傾斜。2020 年底公司開始重點布局白啤，並給予充分的資源投放，並對各個區域下達白啤銷售任務，助推青島白啤高速增長。

值得留意的飲品股：

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瓶裝水的龍頭股，農夫山泉 （09633） 。

中金證券指出，2022年第一季疫情擾動下，農夫山泉收入仍保持穩健增長，茶飲表現優於其他板塊。2022年第一季錄得收入同增雙位數，但 4、5 月份銷售有所承壓，6 月份起開始逐步改善。

預計茶飲板塊表現仍優於其他板塊，主因茶π及東方樹葉增勢延續，新品汽茶亦錄得較好銷售回轉表現。

根據中金商超數據，農夫山泉茶飲料今年1至5月於商超渠道銷售按年增長42%，表現強勁。而包裝水板塊由於其較剛需消費屬性亦穩健增長，果汁及運動飲料則於疫情擾動下表現相對較弱。

（不斷更新）

報告來源：花旗、中金證券

編輯：陳文政

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