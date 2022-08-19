  • 28°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 08:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息陣勢】基金經理何世寧：本地高息金融板塊 估值開始吸引

財金猛人追蹤 08:15 2022/08/19

分享：

分享：

港股未見起色，對於在美國聯儲局加息及通脹下環境下該如何部署，摩根資產管理亞太入息基金基金經理何世寧按受《投資理財周刊》專訪時表示，可以考慮本地金融股。

    點擊圖片放大

對於本地銀行股，何世寧稱：

銀行股估值低迷了很久，因為香港的利率也在低位一段長時間，而淨利息收入將直接受到美聯儲加息而帶動向上，所以你會見到香港某些銀行的earnings revision（盈利修正）有上升的趨向。不過，亦要留意本地銀行在內地投資房地產相關業務的風險。

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 林斯凱 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

【大市前瞻】瑞信邵志銘：看不見內房銷情會呈明顯反彈趨勢
2022/08/18
【大市前瞻】瑞信邵志銘：看不見內房銷情會呈明顯反彈趨勢
【旅遊復甦】神準策略師：本地股仍欠一個催化劑
2022/08/13
【旅遊復甦】神準策略師：本地股仍欠一個催化劑
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
2022/08/13
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
【新能源趨勢】富達繆子美 評電動車產業鏈上中下游入市時機
2022/08/13
【新能源趨勢】富達繆子美 評電動車產業鏈上中下游入市時機
【名家評市】法巴策略師譚慧敏 授科技股買賣策略
2022/08/13
【名家評市】法巴策略師譚慧敏 授科技股買賣策略
經濟衰退 見底 亞太 財富及資產管理 經濟 港股 基金 地產 保險公司 派息

下一篇文章

【息率趨勢】景順Kristina Hooper：中國股市現過於悲觀 財幣兩策助反彈（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版