【高息陣勢】本地金融 地產 基金經理何世寧評買唔買得過

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港股未見起色，對於在美國聯儲局加息及通脹下環境下該如何部署，摩根資產管理亞太入息基金基金經理何世寧按受《投資理財周刊》專訪時表示，可以考慮本地金融股。
對於本地銀行股，何世寧稱：
銀行股估值低迷了很久，因為香港的利率也在低位一段長時間，而淨利息收入將直接受到美聯儲加息而帶動向上，所以你會見到香港某些銀行的earnings revision（盈利修正）有上升的趨向。不過，亦要留意本地銀行在內地投資房地產相關業務的風險。
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撰文 : 林斯凱 投資理財周刊
欄名 : MT專訪