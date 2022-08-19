【高息陣勢】本地金融 地產 基金經理何世寧評買唔買得過

港股未見起色，對於在美國聯儲局加息及通脹下環境下該如何部署，摩根資產管理亞太入息基金基金經理何世寧按受《投資理財周刊》專訪時表示，可以考慮本地金融股。

對於本地銀行股，何世寧稱：

銀行股估值低迷了很久，因為香港的利率也在低位一段長時間，而淨利息收入將直接受到美聯儲加息而帶動向上，所以你會見到香港某些銀行的earnings revision（盈利修正）有上升的趨向。不過，亦要留意本地銀行在內地投資房地產相關業務的風險。