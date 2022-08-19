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【內房危機】中央頻頻出手 究竟7月情況有無好轉？

財金 12:33 2022/08/19

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內房危機幾乎日日都有新聞，更不時傳出中央出手打救的消息，究竟現在內房情況如何？

上月再多39間房企商票逾期

據內地深耕房地產市場的研究機構克而瑞指，7月存在商票逾期的房企由6月的199家，增加至7月的238家，增幅近兩成，當中TOP10的內房佔兩家，TOP11-30佔十家。（點擊下圖查看房企最新銷售排行榜）

 

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什麼是商票呢？在內地房地產業務中，這是常用的支付工具，房地產企業及關聯公司以其信用做擔保，開具商票，用以支付工程款、材料款等。

我們亦可以將商票看作一種隱秘的融資手段，房企只是支付商票，就可以騰出資金投資其他，例如拿地等等，達到變相融資的目的，值得一提的是，這種商票被計入應付票據欄目，但並不屬於有息負債，因此深得房企喜歡。

而上述的數據表明，現時大型內房的情況並不樂觀，信用情況亦並沒有改善的跡象，那麼中小型房企的情況又如何呢？

克而瑞報告發現，中小房企的財困問題亦在加劇，規模較細的中小房企，商票逾期的情況佔比達到總數的8成，數目亦較6月有所增加。

逾二千個項目公司欠款

在內地的房地產開發領域，一般情況下，外資企業或民營企業的優勢在於擁有資金，而國有企業優勢在於擁有土地，於是就形成「一方出錢、一方出地」的合作模式。而這種合作常見形式就是，雙方約定成立房地產項目公司，並各自持有一定股權，將土地使用權辦理至項目公司名下進行房地產開發，並約定未來國有企業一方，將持有的項目公司股權，全部轉讓給出資方，並退出項目公司。

而房企旗下商票逾期的項目公司，按月再多20%，總數由6月的1666個，增加至2005個，佔總商票逾期的企業達到64.4%，即是說還不到錢的企業中，有超過六成都來自房地產這邊。

房企到位資金差過預期

銷售端又如何呢？

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撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : 內房危機

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