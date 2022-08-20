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【內房盈警夜】中央頻頻出手 從商票 銷情找亮點（新增：六間內房連發盈警）

財金 17:57 2022/08/20

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【更新版】

內房盈警夜 上半年盈利跌幅高達9成 

8月19日星期五港股收市後，多間內房一個接一個發布盈警，由於發布時間在晚間，筆者專門研究內房的分析師朋友稱這是「內房盈警夜」。（點擊下圖看盈警）

周五晚發布盈警的內房，包括雅居樂 （03383） 、新城發展 （01030） 、旭輝控股 （00884） 、遠洋集團 （03377） 、時代中國 （01233） 、禹州集團 （01628） 六間，上半年盈利預期跌幅由三成至九成不等。

  • 其中雅居樂 （03383） 預告，上半年股東應佔溢利約23億至26億元（人民幣，下同），按年跌逾5成
  • 新城發展 （01030） 預告，上半年股東應佔溢利17億至18億元，按年跌逾3成
  • 旭輝 （0884） 預告，上半年淨利潤為15億至22億元，按年跌59%至72%
  • 遠洋集團 （03377） 則預告上半年虧損介乎約10億至12億元，2021年同期賺約10.1億元，按年由盈轉虧
  • 時代中國 （01233） 預告上半年淨利潤介乎約1,000萬至3,000萬元，按年跌約98至99%
  • 禹州集團 （01628） 預告溢利約5,500萬至6,500萬元，按年跌逾90%

【以下為第一版】

內房危機幾乎日日都有新聞，更不時傳出中央出手打救的消息，究竟現在內房情況如何？

上月再多39間房企商票逾期

據內地深耕房地產市場的研究機構克而瑞指，7月存在商票逾期的房企由6月的199家，增加至7月的238家，增幅近兩成，當中TOP10的內房佔兩家，TOP11-30佔十家。（點擊下圖查看房企最新銷售排行榜）

    • 點擊圖片放大
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什麼是商票呢？在內地房地產業務中，這是常用的支付工具，房地產企業及關聯公司以其信用做擔保，開具商票，用以支付工程款、材料款等。

我們亦可以將商票看作一種隱秘的融資手段，房企只是支付商票，就可以騰出資金投資其他，例如拿地等等，達到變相融資的目的，值得一提的是，這種商票被計入應付票據欄目，但並不屬於有息負債，因此深得房企喜歡。

而上述的數據表明，現時大型內房的情況並不樂觀，信用情況亦並沒有改善的跡象，那麼中小型房企的情況又如何呢？

克而瑞報告發現，中小房企的財困問題亦在加劇，規模較細的中小房企，商票逾期的情況佔比達到總數的8成，數目亦較6月有所增加。

逾二千個項目公司欠款

在內地的房地產開發領域，一般情況下，外資企業或民營企業的優勢在於擁有資金，而國有企業優勢在於擁有土地，於是就形成「一方出錢、一方出地」的合作模式。而這種合作常見形式就是，雙方約定成立房地產項目公司，並各自持有一定股權，將土地使用權辦理至項目公司名下進行房地產開發，並約定未來國有企業一方，將持有的項目公司股權，全部轉讓給出資方，並退出項目公司。

而房企旗下商票逾期的項目公司，按月再多20%，總數由6月的1666個，增加至2005個，佔總商票逾期的企業達到64.4%，即是說還不到錢的企業中，有超過六成都來自房地產這邊。

房企到位資金差過預期

銷售端又如何呢？

......

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撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : 內房危機

國家統計局 經濟狀況 經濟現象 經濟數據表現 經濟 經濟數據及調查 工程 內地物業 壓力 債券

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