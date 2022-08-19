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中金：配置低估值股票

財金專欄 2022/08/19

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中金近期發表報告，總結7月經濟數據及最新股市策略。中金指，7月經濟數據普遍低於預期，主要因素在於地產下行超預期，並外溢拖累其他數據。受保交樓風波影響，房地產數據紛紛放緩。

中金指，受地產投資拖累，1至7

...

撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

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