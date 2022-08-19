中金：配置低估值股票 財金專欄 2022/08/19 分享： 分享： 中金近期發表報告，總結7月經濟數據及最新股市策略。中金指，7月經濟數據普遍低於預期，主要因素在於地產下行超預期，並外溢拖累其他數據。受保交樓風波影響，房地產數據紛紛放緩。 中金指，受地產投資拖累，1至7 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 瑞信邵志銘：股市反彈後須謹慎 2022/08/18 瑞信邵志銘：股市反彈後須謹慎 宏利資產管理：美聯儲繼續加息至年底 2022/08/17 宏利資產管理：美聯儲繼續加息至年底 施羅德：A股維持中性態度 2022/08/16 施羅德：A股維持中性態度 Nuveen：環球房產創造投資機會 2022/08/12 Nuveen：環球房產創造投資機會 專訪 - 富達繆子美：趁中期業績部署港股 2022/08/11 富達繆子美：趁中期業績部署港股 中國 經濟 指數 通脹 行業 A股 股票 石油 固定資產投資 MLF