騰訊回購派股 兩招求穩股價 財金專欄 2022/08/19 分享： 分享： 騰訊（00700）前日收市後公布次季業績，各項主要業務收入不是停滯不前，便是顯著下跌，基本乏善足陳。期間經調整純利按年跌17%，略勝市場預期，關鍵是減省開支策略奏效。假設收入大致不變，管理層預期未來數 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港交所先捱價 新亮點等收成 2022/08/18 港交所先捱價 新亮點等收成 透視中港美 - 國家隊助發債 內房反彈未穩 2022/08/17 國家隊助發債 內房反彈未穩 透視中港美 - 港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大 2022/08/11 港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大 透視中港美 - 港樓市減辣 能做不能說？ 2022/08/10 港樓市減辣 能做不能說？ 透視中港美 - 業績前穩步上 中移動築升軌 2022/08/09 業績前穩步上 中移動築升軌 經濟 騰訊 阿里巴巴 回購 博反彈 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618）