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騰訊回購派股 兩招求穩股價

財金專欄 2022/08/19

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騰訊（00700）前日收市後公布次季業績，各項主要業務收入不是停滯不前，便是顯著下跌，基本乏善足陳。期間經調整純利按年跌17%，略勝市場預期，關鍵是減省開支策略奏效。假設收入大致不變，管理層預期未來數

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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