全力投電動車 吉利年底收成 財金專欄 2022/08/19 分享： 分享： 中港兩地股市維持上落模式，但李總近日要求六大經濟大省推出政策刺激汽車消費，有助新能源汽車銷量繼續以倍增長。而吉利汽車（00175）上半年盈利倒退，是投資新能源車直銷店以及研發投資而增加成本，預期下半年 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【搶時間】中央要「三穩」 政策與時間競賽（第四版） 2022/08/18 【搶時間】中央要「三穩」 政策與時間競賽（第四版） 中字股實力談 - 中國電信吸引 中期息近5厘 2022/08/18 中國電信吸引 中期息近5厘 中字股實力談 - 【閃搶高息】電訊航運豪派中期息 未來兩周除息料炒作（第四版） 2022/08/17 【閃搶高息】電訊航運豪派中期息 未來兩周除息料炒作（第四版） 中字股實力談 - 海豐等收息 中期有10厘 2022/08/17 海豐等收息 中期有10厘 中字股實力談 - 【等待反攻】騰訊或沽美團推冧大市 港股好友四面楚歌（第四版） 2022/08/16 【等待反攻】騰訊或沽美團推冧大市 港股好友四面楚歌（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 李克強 經濟 銷售 服務 產品