全力投電動車 吉利年底收成

中港兩地股市維持上落模式，但李總近日要求六大經濟大省推出政策刺激汽車消費，有助新能源汽車銷量繼續以倍增長。而吉利汽車（00175）上半年盈利倒退，是投資新能源車直銷店以及研發投資而增加成本，預期下半年

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