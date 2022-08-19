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加息同時增優惠 銀行如何部署？

財金專欄 14:00 2022/08/19

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銀行陸續加「封頂息」，反映市場資金成本上升下，需要加息應對，但從其先公布後生效、並同時推定按優惠，均顯示銀行對於爭取按揭業務仍積極，減輕對樓市負面衝擊。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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