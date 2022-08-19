加息同時增優惠 銀行如何部署？ 財金專欄 14:00 2022/08/19 分享： 分享： 銀行陸續加「封頂息」，反映市場資金成本上升下，需要加息應對，但從其先公布後生效、並同時推定按優惠，均顯示銀行對於爭取按揭業務仍積極，減輕對樓市負面衝擊。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 2021/05/27 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 按息回升須警惕 穩增供應助上車 2021/12/30 按息回升須警惕 穩增供應助上車 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 2022/03/30 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 按息隨時上升 小業主點揀好？ 2022/06/09 按息隨時上升 小業主點揀好？ 你可能感興趣 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 03:00 2021/05/27 二手房調控＋按息升 樓市臨拐點 按息回升須警惕 穩增供應助上車 01:00 2021/12/30 按息回升須警惕 穩增供應助上車 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 13:57 2022/03/30 按息加至4厘 月入6萬供得起樓？ 最新專欄文章 專家樓論 - 高球場建公屋 那些年的民意 今日 高球場建公屋 那些年的民意 專家樓論 - 捕捉筍盤 2022/08/18 捕捉筍盤 專家樓論 - 未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦 2022/08/17 未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦 專家樓論 - 銀行增優惠爭按揭 助穩定樓價 2022/08/17 銀行增優惠爭按揭 助穩定樓價 專家樓論 - 工廈劏房 愈滾愈多？ 2022/08/17 工廈劏房 愈滾愈多？ 香港物業 按揭貸款 定息按揭 定息 現金回贈 拆息 H按 加息 銀行