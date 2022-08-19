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高球場建公屋 那些年的民意

財金專欄 2022/08/19

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環境諮詢委員會上周討論高球場相關環評報告未有結果，估計今日再續，該計劃近日再度引發社會討論，唐榮翻看了2018年10及12月兩份公眾意見分析，意見數以萬計。

中大民調 逾60%受訪者支持

香港中文大學香港

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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