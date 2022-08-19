高球場建公屋 那些年的民意 財金專欄 2022/08/19 分享： 分享： 環境諮詢委員會上周討論高球場相關環評報告未有結果，估計今日再續，該計劃近日再度引發社會討論，唐榮翻看了2018年10及12月兩份公眾意見分析，意見數以萬計。 中大民調 逾60%受訪者支持 香港中文大學香港 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 捕捉筍盤 2022/08/18 捕捉筍盤 專家樓論 - 未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦 2022/08/17 未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦 專家樓論 - 銀行增優惠爭按揭 助穩定樓價 2022/08/17 銀行增優惠爭按揭 助穩定樓價 專家樓論 - 工廈劏房 愈滾愈多？ 2022/08/17 工廈劏房 愈滾愈多？ 專家樓論 - 哪類單位空置率高見7.8% 2022/08/16 哪類單位空置率高見7.8% 粉嶺 高爾夫球 公屋 土地供應 香港中文大學 民意調查 房屋局 何永賢 土地大辯論 香港